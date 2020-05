Ook Suikerfeest verloopt anders door coronacrisis: “Maar we willen toch een gevoel van vreugde delen” Lieke D'hondt

24 mei 2020

11u10 0 Ronse Na een maand vasten zit de ramadan erop. De moslimgemeenschap viert vandaag Eid-al-Fitr, het Suikerfeest. Ook dat feest zal door de coronacrisis anders verlopen dan normaal, maar in Ronse probeert de Grote Moskee er wel een vreugdevol moment van te maken.

Dat het een vreemde ramadan was, staat vast. Zonder bezoekjes aan de moskee en geen gezamenlijke iftars, het breken van de vasten na zonsondergang. “En dat terwijl de ramadan net een periode van samenzijn zou moeten zijn, met het Suikerfeest als hoogtepunt”, vertelt vrijwilliger in de moskee Youssef Elidrissi. “Met dat feest sluiten we de vastenmaand officieel af. De viering begint ’s ochtends altijd met een gebed en nadien omhelst iedereen elkaar en brengen we bezoekjes aan familie, vrienden, armen, kennissen en buren. Als afsluiter is er een grote feestmaaltijd. Dit jaar zal het er helemaal anders uitzien door de coronacrisis.”



Om er toch een mooie dag van te maken, heeft de Grote Moskee van Ronse samen met enkele vrijwilligers een filmpje gemonteerd waarin Ronsenaars elkaar een prettig Suikerfeest wensen. “Op die manier willen we toch een gevoel van vreugde delen”, legt Elidrissi uit.

Cadeautjes

De traditie wil dat de kinderen tijdens Eid-al-Fitr allerlei cadeaus krijgen van hun familie. Daarom hebben drie vrijwilligsters van de Grote Moskee pakjes klaargemaakt voor de kwetsbare kinderen in Ronse. In samenwerking met Samenlevingsopbouw delen Imane Sekkat, Ines Belkadi en Fatima Lambibi de pakjes uit. Zo kan iedereen meedelen in de feestvreugde.