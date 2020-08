Ook sp.a mengt zich in discussie over woonzorgcentrum De Linde: “Personeel verdient meer respect én een premie” Ronny De Coster

19 augustus 2020

16u34 1 Ronse Nadat Nadat gisteren de vakbonden dinsdag de volgens hen benarde werkomstandigheden in het OCMW-rusthuis De Linde aanklaagden, reageert ook oppositie-partij sp.a. Zij wil meer waardering én een premie voor het zorgpersoneel.

In juni ontvingen alle Ronsese gemeenteraadsleden een brief van het verenigd vakbondsfront met klachten over wantoestanden in het woonzorgcentrum. Personeel zou zonder overleg verplicht om overuren en verlof op te nemen. “Toen ik op de gemeenteraad van juni schepen Wim Vandevelde daarmee confronteerde, reageerde hij dat hier niks van aan was: werd zogezegd onjuiste informatie verspreid, want elk personeelslid ging hier geheel vrijwillig op in, klonk het. Maar in de weken na de gemeenteraad kregen we veel reacties van het personeel. Die getuigenissen zijn duidelijk en laten zien dat het bestuur wel degelijk de uurroosters veranderde zonder toestemming van het personeel. Pas later, na de kritische vragen van de vakbonden, werd het personeel gevraagd om een papier te ondertekenen dat het instemt. In onzekere economische tijden durven heel veel personeelsleden echter niet anders. Men maakt op die manier misbruik van de onzekerheid van het personeel. Dit is ronduit onaanvaardbaar”, reageert sp.a-gemeenteraadslid Björn Bordon.

Premie van 300 euro

`“Wij vragen respect voor het zorgpersoneel. Er moet een duidelijke regeling komen, die gedragen is door het personeel en hun syndicale vertegenwoordigers. We willen voor het personeel ook een premie van 300 euro zoals het zorgpersoneel van het ziekenhuis die heeft gekregen. En tenslotte zijn er meer handen aan het bed nodig om de structurele opbouw van overuren tegen te gaan en om ervoor te zorgen dat het personeel de tijd krijgt om kwaliteitsvolle zorg te bieden aan de bewoners”, besluit Bordon.