Ook marktkramers nemen dit jaar deel aan spaarkaartactie van stad Ronse Lieke D'hondt

20 november 2019

15u57 1 Ronse De stad Ronse pakt opnieuw uit met een grote spaarkaartactie. Van 2 december tot en met 31 december kunnen klanten van de lokale handelaars en marktkramers stempels verzamelen om kans te maken op meer dan 2.450 euro aan cadeaubonnen.

“We hopen met onze actie heel wat mensen op de been te brengen tijdens de eindejaarsperiode”, zegt schepen van Lokale Economie Brigitte Vanhoutte (N-VA). “We merken dat de spaarkaartactie elk jaar extra bezoekers naar de stad brengt. We zullen 25.000 spaarkaarten in omloop brengen.”

Nieuw dit jaar is de samenwerking met de marktkramers. Op de wekelijkse woensdag- en zaterdagmarkt kunnen klanten ook op de markt stempels verzamelen. “We hebben er bewust voor gekozen om per aankoopschijf van vijf euro een stempel uit te delen. Zo tellen ook kleinere aankopen bij de marktkramers of bakkers mee”, verduidelijkt Vanhoutte.

Vijftig winnaars

Een stempelkaart is vol als er tien stempels op staan. De kaarten kunnen vervolgens gedeponeerd worden in de verzamelboxen bij de deelnemende handelaars of in de inkomhal van het stadhuis. Dat kan tot 31 december. Een vijftigtal deelnemers zullen als winnaars worden geloot. Ze krijgen cadeaubonnen mee naar huis die kunnen variëren van 10 tot 250 euro. De Unie der Handelaars, Unizo, stad Ronse en de lokale handelaars en marktkramers zijn de schenkers van de prijzen.