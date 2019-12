Ook ereraadsleden zijn klaar voor de Bommels Lieke D'hondt

04 december 2019

18u13 0 Ronse De ereraadsleden van de Stedelijke Raad der Bommels zijn naar goede gewoonte opnieuw samengekomen. De leden met minstens 25 jaar van dienst hebben ondertussen afscheid genomen van de actieve Raad der Bommels, maar blijven de Bommels wel een warm hart toedragen.

“Om de vriendschapsbanden te onderhouden komen de afgezwaaide leden jaarlijks bij elkaar voor een etentje”, vertelt André Onijn. “Het is de ideale gelegenheid om anekdotes boven te halen. We hebben ook aandacht voor de overleden raadsleden, dit jaar in het bijzonder voor Marcel Devos.”

De ereraadsleden zijn alvast klaar voor de zeventigste editie van de Bommels op 11, 12 en 13 januari 2020.