Ook dieren staan niet in de kou bij Kaboes: dierenvoedselbank ziet het levenslicht Lieke D'hondt

08 november 2019

16u19 0 Ronse Dierenliefhebbers die het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen, kunnen voortaan terecht bij sociale kruidenier Kaboes. Naast de bestaande winkel met voedingsproducten en andere noodzakelijke producten kunnen mensen in armoede er nu ook terecht voor een voedselpakket voor hun dieren.

Aurélie Leroy van poezenopvang vzw The Lucky Stars heeft het initiatief van de dierenvoedselbank samen met schepen van Dierenwelzijn Aaron Demeulemeester (N-VA) in het leven geroepen. Ze vinden het belangrijk dat mensen ondanks financiële problemen toch hun huisdieren bij zich kunnen houden. “Wie geen geld heeft om eten voor zichzelf te kopen, heeft ook geen geld om zijn of haar dieren te eten te geven. Daarom hebben we samen met vzw The Lucky Stars de dierenvoedselbank opgestart”, legt Demeulemeester uit. Elke maand kan iedereen die daar nood aan heeft en voldoet aan enkele criteria terecht bij Kaboes in de Spinsterstraat 36 voor een persoonlijk pakket met eten voor honden of katten, konijnen, vogels of andere dieren. “We bekijken samen met de eigenaars van de dieren wat er precies nodig is”, zegt Aurélie. “Een grote hond heeft uiteraard meer eten nodig dan een kleine. Wie materiaal tekort komt, zoals een kattenbak of krabpaal, kan dat ook bij ons aanvragen. We hopen op termijn zelfs een dierenarts bij het project te kunnen betrekken zodat we de dieren een check-up kunnen geven. En als het kan, organiseren we ons zodat de dieren hier een toilettage kunnen krijgen.”

Het eten voor de dieren komt uit het netwerk dat vzw The Lucky Stars heeft opgebouwd. “Maar als er nog winkels zijn die eten willen schenken, dan mogen ze dat gerust laten weten. We zijn altijd bereid om het te komen ophalen”, zegt Aurélie.

Sociaal aspect

De dierenvoedselbank is niet alleen in het belang van de dieren. Ook de baasjes varen er wel bij. “Wie het financieel moeilijk heeft, komt middelen tekort om zijn of haar dieren te verzorgen. Dankzij de voedselbank krijgen de dieren wel voldoende eten en verzorging, maar even belangrijk is dat de dieren bij hun baasje kunnen blijven. Bovendien kunnen de mensen bij Kaboes samen een koffie drinken als ze de voedselpakketten komen ophalen. Op die manier willen we hen uit hun sociaal isolement halen”, zegt schepen Demeulemeester.

Dat het initiatief nodig is, blijkt uit de grote vraag naar voedselpakketten. Van de honderd gezinnen die regelmatig langskomen bij Kaboes, hebben 47 personen een eerste pakket aangevraagd voor hun huisdier.