Onteigende woningen in N60-dossier gaan vanaf 22 april onder de sloophamer Lieke D'hondt

17 april 2020

14u34 0 Ronse De 24 leegstaande panden in Ronse, Kluisbergen en Maarkedal die waren onteigend om de N60 door te trekken, gaan vanaf woensdag 22 april tegen de vlakte. Er moet zo een einde komen aan de verloederde aanblik van de 22 woningen en 2 loodsen, die nu ten prooi vallen aan sluikstort en inbraakpogingen.

Tussen 2014 en 2016 deden de eigenaars van dertig panden in Ronse, Maarkedal en Kluisbergen afstand van hun eigendommen om de doortrekking van de N60 te realiseren. Uiteindelijk kwam de verlenging van de weg er niet en sindsdien staan de 28 woningen en 2 loodsen te verkommeren. Zes huizen verkeren nog in een aanvaardbare staat en zijn in het beheer genomen van de Bouwmaatschappij van Ronse om er tijdelijke huisvesting in te voorzien.

De 24 andere manden gaan vanaf 22 april onder de sloophamer. “De aannemer zal in verschillende fases 22 woningen en twee loodsen slopen”, zegt Marijn Struyf, woordvoerder van de Werkvennootschap, dat in het project Rond Ronse opnieuw op zoek gaat naar een oplossing voor het mobiliteitsprobleem in Ronse. “Dertien van deze panden bevinden zich in Ronse. Ze liggen in de Remi van Caeneghemstraat, Schavaart, de Spinessenberg, de Vlamingenweg, de Zonnestraat, de Kapellestraat, de Engelsenlaan en Biest. De andere panden bevinden zich in de Kruisstraat en Zandstraat in Kluisbergen en in de Rijksweg en de Zeelstraat in Maarkedal. De aannemer gaat volgende week woensdag van start met de afbraak van de eerste woningen ter hoogte van de Kruisstraat en de Zeelstraat.” De afbraak van de woningen zal honderd dagen in beslag nemen, al kan de termijn nog verlengd worden aangezien de aannemer extra maatregelen moet nemen door de coronacrisis.

Volkstuinen en weides

De Werkvennootschap stelt voor om de vrijgekomen percelen in afwachting van hun definitieve herbestemming tijdelijk om te vormen tot weilanden, volkstuinen, landbouwgronden of plekken voor natuurontwikkeling. De afbraak van de woningen wil dus niet zeggen dat het oude tracé van de N60 ondertussen is goedgekeurd. De werkvennootschap kwam wel al met vijf alternatieven naar buiten. “Het onderzoek naar planalternatieven is nog lopende, want met dit project gaan we zoek naar breed gedragen oplossingen voor de uitdagingen in en rond Ronse. Zowel op vlak van mobiliteit, stedelijkheid als open ruimte. Deze gebouwen zullen verdwijnen omdat ze inmiddels in te slechte staat zijn en aan een aantal criteria niet voldoen”, benadrukt Struyf.