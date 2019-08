Ontdek de mooiste (verborgen) parels in de stad tijdens Open Monumentendag Lieke D'hondt

27 augustus 2019

16u01 0 Ronse Ronse zet op Open Monumentendag haar monumenten in de kijker. Op zondag 8 september zullen onder meer de Hoge Mote, de Sint-Hermesbasiliek en de Brembosmolen open zijn voor het grote publiek. Maar ook The Be Factory, de vroegere weverij Vandendaele in de Ninovestraat, ontvangt de bezoekers met open armen.

The Be Factory is één van de hotspots van Open Monumentendag dit jaar. De Tissage Mécanique Vandendaele werd in 1882 opgericht en was één van de eerste gemechaniseerde weverijen in Ronse. Een jaar later kocht Ephrem de Malander de fabriek om er een confectie-atelier voor hemden en broeken van te maken. In 1919 kocht A. Meulenyzer de weverij, en tussen 1974 en 1997 werd het gebouw gebruikt als meubelzaak door Marc Remi Duquin. De huidige eigenaars verwierven het pand in 2016 om er The Be Factory te ontwikkelen. Dat is een hedendaagse onderneming die creatief, bio-ecologisch en circulair wil bouwen aan natuurlijk stedelijk wonen. In het gebouw komen appartementen en losstaande woongelegenheden. De restauratie van de oude weverij is nog volop aan de gang, maar op Open Monumentendag mag iedereen wel al een bezoekje brengen. Er zijn tussen 10 en 18 uur gidsen aanwezig die de bezoekers via een vast parcours meenemen doorheen het gebouw. De site is tijdens Open Monumentendag trouwens ook het decor voor een kunstexpo met werken van onder andere Isabel Devos, Tim Volckaert, Henry Claeys, Simon Laureyns en Leen Van Tichelen.

Museumcafé en gegidste wandeling

Naast The Be Factory zijn ook de Sint-Hermescrypte, de Sint-Hermesbasiliek, het onthaal- en belevingscentrum Hoge Mote, de Passage, de Sint-Martinuskerk, de Brembosmolen, het Must en de drukpers in Brouwerij De Keyser open voor publiek. Brouwerij De Keyser is open tussen 10 en 12 uur, de andere locaties tussen 10 en 18 uur.

Op verschillende plaatsen kunnen de bezoekers zich ook actief uitleven. Zo kan je tussen 10 en 17.30 uur de Sint-Hermestoren beklimmen, zijn er het hele weekend familievriendelijke activiteiten in CC De Ververij en is er in De Vrijheid een brocantemarkt met concerten en straatanimatie. Ook in de Hoge Mote valt veel te beleven. Dat wordt omgetoverd tot het ‘Museumcafé’, met lokale biertjes en een optreden van The Kwaremont Brodders. De Vrijheid valt op een actieve manier te ontdekken: om 14 uur start aan de dienst Toerisme een gegidste wandeling doorheen het oudste deel van de stad. Inschrijven voor de wandeling kan bij diezelfde dienst Toerisme.