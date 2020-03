Online shoppers kunnen scouts aan inkomsten helpen nu eetfestijn en snoepverkoop in het water vallen Lieke D'hondt

25 maart 2020

16u13 16 Ronse De jins van de scouts in Ronse, Ridders van de Fiertel zien door het coronavirus hun inkomsten verdwijnen en dus ook mogelijk hun buitenlands avontuur in rook opgaan. De 17- en 18-jarigen doen daarom een beroep op de online shoppers om hen via Trooper toch te steunen.

Andere jaren zijn de jins op dit moment druk bezig met het verkopen van snoep en het opknappen van allerlei klussen om inkomsten te verwerven en de jaarwerking te garanderen. Maar nu zit iedereen thuis en dat zal wellicht nog een hele tijd zo blijven. “Ook ons eetfestijn op 3 mei zal waarschijnlijk niet kunnen doorgaan”, vertelt leider Kamiel Van Cauter. “De inkomsten van dit jaar zouden we in juli gebruiken voor een ongelofelijk buitenlands avontuur in Slovenië en Kroatië, maar door de coronacrisis hebben we al onze plannen om geld in te zamelen moeten annuleren. Dat is jammer, want het zijn altijd toffe momenten waarop we heel wat volk samenbrengen en het is bovendien een streep door onze rekening. We zullen dit de rest van het jaar voelen. De jin-reis is iets waar iedereen heel hard naar uitkijkt, een reis die je maar één keer in je leven maakt. Hopelijk kunnen we de reis nog verplaatsen naar een andere datum.”

Online aankopen

De scouts laten de hoop op een mooie reis en een goede jaarwerking nog niet varen en vragen daarom hulp aan online shoppers. Ze doen daarvoor een beroep op het platform Trooper. Wie online shopt bij diverse winkels, kan dat doen via www.trooper.be/JinScoutsRonse. De scouts ontvangen dan een bepaald percentage van het aankoopbedrag, maar de klant betaalt geen euro extra. “We roepen iedereen die een online aankoop plant op om dat via Trooper te doen. We kopen met z’n allen meer online, en wij kunnen dat geld goed gebruiken”, motiveert Kamiel.