Online platform Ronse Helpt bundelt initiatieven om Ronsenaars te helpen Lieke D'hondt

01 april 2020

10u12 0 Ronse Ronse heeft een platform aangemaakt om de hulpvragen die tijdens de coronacrisis opduiken en de vrijwilligers die willen helpen aan elkaar te koppelen. Op www.ronse.be/ronsehelpt zijn zowel de stadsdiensten, buurtwerkers als vrijwilligers actief om inwoners te helpen.

Sinds de start van de coronacrisis duiken hier en daar initiatieven op om elkaar te helpen met bijvoorbeeld boodschappen doen, naar de apotheker gaan of een luisterend oor te bieden. Ronse Helpt wil deze initiatieven bundelen. Wie hulp nodig heeft kan dat doorlopend via de website of op weekdagen tussen 8.30 en 12 uur op het nummer 055/23.28.08 laten weten. De medewerkers zoeken dan een geschikte vrijwilliger om te helpen.

