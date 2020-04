Onderwijsopbouwwerkers delen stoepkrijt uit in wijken: “Niet eenvoudig om de kinderen in coronatijden voortdurend bezig te houden” Lieke D'hondt

21 april 2020

16u42 0 Ronse De onderwijsopbouwwerkers van Samenlevingsopbouw en Alice van vzw Lejo hebben de afgelopen weken stoepkrijt uitgedeeld aan de kinderen in de wijken Floréal, Stookt, Marijve, Scheldekouter en Prinskouter. De actie Kleur je Wijk resulteert in tientallen mooie krijttekening op de voetpaden. “De actie kleurt niet alleen de stoep, maar verwarmt ook ons hart.”

“In de paasvakantie vallen de schoolopdrachten helemaal stil en via onze telefoonrondes bij gezinnen hoorden we dat het niet eenvoudig is om de kinderen de hele tijd bezig te houden in coronatijden. Zeker als je niet zoveel knutselmateriaal of speelgoed bij de hand hebt en klein woont. Zo is bij ons het idee van de krijtactie gegroeid. Kleuren op straat geeft kinderen toch al enkele uurtjes speelplezier”, zegt onderwijsopbouwwerker Louise Bellinck. “We vragen de kinderen wel om omwille van de coronamaatregelen niet samen te kleuren, voldoende afstand te houden of even te wachten als buren net aan het tekenen zijn.”

De onderwijsopbouwwerkers zijn met hun krijtjes langs geweest in de buurten Floréal, Stookt, Marijve, Scheldekouter en Prinskouter. Het team gaat de komende weken in elke wijk nog eens langs om foto’s te maken van de tekeningen en een praatje te slaan met de buurtbewoners. De kinderen blijken alvast enthousiast. Ze hebben hartjes en dino’s getekend, rekentafels geoefend en een heuse krijtberenzoektocht georganiseerd in de Stookt. Ook de ouders zijn blij met de actie. De mama van Caitlyn (8) vertelt: “Corona heeft voor mij en de buren een mooi, verbindend neveneffect: solidariteit. Caitlyn ruimde haar spullen op en schonk de onderwijsopbouwwerkers speelgoed om aan kinderen te geven die het nodig hebben. Ik zag ook Mohamed op de stoep een ambulance tekenen om zijn buurvrouw te danken voor haar inzet als verpleegster. Deze actie geeft ons een goed gevoel: ze kleurt onze stoep, maar verwarmt ook ons hart.”

Postkaarten

De opbouwwerkers grijpen de actie ook aan om een band te creëren tussen de jongste Ronsenaars en de oudsten. “Van de krijttekeningen uit de vijf aandachtsbuurten maken we foto’s en daarna postkaarten”, legt onderwijsopbouwwerker Hanne Kesteloot uit. “Deze kaartjes versturen we met groeten van de kleine artiesten naar de bewoners van de Ronsese woonzorgcentra. We hopen de bewoners zo een hart onder de riem te steken en hen te laten weten dat wij, hierbuiten in de stad, hen niet vergeten zijn.”