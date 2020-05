Onderwijsopbouwwerkers delen meer dan 400 boeken uit in Ronse: “Verhinderen dat kinderen door lockdown leesachterstand oplopen” Lieke D'hondt

07 mei 2020

15u29 5 Ronse Het stadsbestuur en de bibliotheek van Ronse schenken 75 kinder- en jeugdboeken aan het onderwijsopbouwwerk van Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen in Ronse. Samen met de giften van drie uitgeverijen heeft het onderwijsopbouwwerk nu ruim 400 boeken ter beschikking voor de Ronsese kinderen.

De opbouwwerkers krijgen van veel gezinnen te horen dat ze boeken missen en ook de scholen zijn bezorgd dat de leesvaardigheid van de leerlingen niet op peil zal blijven tijdens de lockdown. De opbouwwerkers zijn daarom op zoek gegaan naar boeken om uit te delen aan kinderen die moeilijk toegang hebben tot leesvoer.

Pakketje

“Dankzij de giften van Uitgeverij Zwijsen, Uitgeverij van Inn en Uitgeverij Pelckmans en deze boeken van de bibliotheek, hebben we meer dan 400 boeken ingezameld”, zegt opbouwwerker Piet Clottens. De boeken zullen ze nu uitdelen aan de kinderen die er het meest baat bij hebben. “Kinderen kunnen door de lockdown een leesachterstand oplopen”, legt opbouwwerker Judith de Wandel uit. “Zeker kinderen die nog leren lezen en thuis weinig leesboeken hebben. Dat willen we met ons initiatief helpen voorkomen. Samen met de scholen bekijken we welke kinderen baat zouden hebben bij wat leesmateriaal en dan bezorgen we deze kinderen een leuk boekenpakketje. Samen met het boekenpakket maken we ook het aanbod van de afhaalbib bekend. Twee vliegen in één klap.”

De medewerkers van de bibliotheek zijn blij dat ze kunnen helpen. “Het onderwijsopbouwwerk is voor ons geen onbekende partner”, zegt Marlies Decavel. “Elk jaar werken de bibliotheek en het Ronsese onderwijsopbouwwerk fijn samen rond toeleiding van ouders naar de bibliotheek. Ook voor het ‘Leespaleis’ waar kinderen op speelse wijze hun leesvaardigheid en leesplezier opfrissen voor de start van het nieuwe schooljaar, vinden we elkaar geregeld. Het doet dan ook plezier hen deze boeken te kunnen schenken.”