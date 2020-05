Ondanks compromis: vragenhalfuurtje voor inwoners komt er niet Lieke D'hondt

26 mei 2020

16u46 0 Ronse Er komt dan toch geen vragenhalfuurtje voor burgers en verenigingen op de gemeenteraad van Ronse. De fractieleiders van alle partijen waren dat nochtans overeen gekomen, maar meerderheidspartijen N-VA en CD&V zien dat nu niet meer zitten. “Gemeenteraad is geen vrij podium voor lobbyisten.”

Als het van oppositiepartijen sp.a, Groen en Open Vld zou afhangen, dan zouden inwoners van Ronse voor de gemeenteraad rechtstreeks vragen mogen stellen aan de vertegenwoordigers van de stad. In het voorstel van Groen zou het gaan om maximum dertig minuten en drie vragen per zitting. “Het reglement bepaalt welke onderwerpen behandeld kunnen worden en de voorzitter mag vragen weigeren of tussenbeide komen als vragen niet correct worden gesteld”, legt Lech Schelfout (Groen) uit. “In verschillende Vlaamse steden en gemeenten is een dergelijk systeem al ingevoerd. We zouden ervoor opteren om de vragen in besloten zitting te laten stellen, met een evaluatie na één jaar. Als dat goed verloopt, kunnen de vragen in openbare zitting gesteld worden.” Het voorstel van Groen is gebaseerd op een compromis dat de fractieleiders van alle partijen tijdens het fractie-overleg hebben gesloten. “Wij zijn dan ook verbaasd dat het amendement niet is opgenomen in het participatiereglement”, vertelt Tom Deputter (Open Vld).

Geen vrij podium

Dat meerderheidspartijen N-VA en CD&V ondertussen van gedacht zijn veranderd, heeft volgens David Vandekerkhove, de fractieleider van N-VA, te maken met de openbaarheid van bestuur. “Een vragenhalfuurtje in besloten zitting mag niet omdat dat valt binnen de openbaarheid van bestuur. Vermits dat niet kan, kunnen we ons niet scharen achter het voorstel. We willen de gemeenteraad namelijk niet openstellen als vrij podium of persmoment voor bepaalde lobbyisten. Wie wel zijn zegje wil doen, kan dat in de adviesraden, tijdens de spreekuren van de schepenen, via een verzoekschrift of zelfs via een kandidatuur tijdens de gemeenteraadsverkiezingen. Maar in de gemeenteraad willen we geen forum geven aan extreem-rechts of extreem-links.”

Oppositiepartij sp.a is ontgoocheld dat het vragenhalfuurtje er niet komt. “Burgers kunnen inderdaad langsgaan bij de schepenen, maar op die manier worden de gemeenteraadsleden en de oppositie buitenspel gezet”, reageert Pol Kerckhove. “In het vragenhalfuurtje kunnen de inwoners hun vraag wel rechtstreeks aan ons richten.”