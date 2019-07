Ommegangstraat lijdt onder zwaar verkeer en snelheidsduivels Lieke D'hondt

12 juli 2019

13u41 0 Ronse De Ommegangstraat in Ronse heeft te lijden onder zwaar verkeer en bestuurders die te snel rijden. Bij een recente politiecontrole reden 114 personenwagens en 6 vrachtwagens te snel, goed voor respectievelijk 25 en 15 procent van de gecontroleerde voertuigen.

De Ommegangstraat doet momenteel dienst als omleidingsweg voor personenwagens die de afgesloten Broekestraat willen vermijden. De verkeersdrukte is daardoor toegenomen en ook zwaar vervoer gebruikt de Ommegangstraat om op zijn bestemming te geraken. Nochtans moeten zij omrijden via Leupegem en de N8 richting Brakel om zo industriezone Klein Frankrijk in Ronse te bereiken. “Geregeld houden de politiezones van Brakel en Ronse snelheidscontroles langs de Ommegangstraat en Schorissesteenweg, ook ’s nachts”, laat de politie weten. “De lawaaihinder van het voorbij denderende verkeer is groot, daarom werd bij de start van de werken de toegelaten maximale snelheid langs deze route verlaagd tot 50 kilometer per uur.” Uit de laatste controle blijkt nu dat de snelheidsbeperking niet door iedereen wordt gerespecteerd. “Aangepast rijgedrag is langs deze smalle, drukke weg geen overbodige luxe. Ook aanliggende straten van de Ommegangstraat ondervinden hinder van de omlegging en worden gecontroleerd op het niet respecteren van de 5 ton-zone en snelheid”, waarschuwt de politie.