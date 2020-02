Olivier Pintelon vertelt over ‘De strijd om tijd’ in de bibliotheek Lieke D'hondt

10 februari 2020

10u31 0 Ronse Olivier Pintelon komt donderdag naar de bibliotheek van Ronse met zijn lezing ‘De strijd om tijd’. De bibliotheek van Ronse en Vormingplus Vlaamse Ardennen – Dender hebben hem uitgenodigd.

Olivier Pintelon is politicoloog en medeauteur van verschillende studies over een kortere werkweek. In de lezing vertelt hij over zijn boek ‘De strijd om tijd’, waarin hij onderzoekt of onze huidige werkweek nog is aan gepast aan tweeverdieners.

De lezing begint op donderdag 13 februari om 20 uur in de bib. Meevolgen is gratis, inschrijven kan via bibliotheek@ronse.be, 055/23.28.62 of in de bibliotheek.