Oldtimer van brandweerpost Ronse rijdt mee in defilé op nationale feestdag Lieke D'hondt

15 juli 2019

13u56 0 Ronse Ronse krijgt zondag een bijzonder plekje in het defilé ter ere van de nationale feestdag in Brussel. Het oldtimerbrandweervoertuig Austin K2 van de Ronsese brandweerpost mag op 21 juli meerijden in de optocht.

“Het nationaal defilé heeft dit jaar aandacht voor de bevrijding van België na de Tweede Wereldoorlog, nu 75 jaar geleden”, zegt schepen Ignace Michaux, die met de kabinetten Binnenlandse Zaken en Defensie het defilé organiseert.

Achtergelaten door Britten

“Toevallig hebben we hier in Ronse een voertuig staan dat tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebruikt als ziekenwagen door het Britse leger. Na de bevrijding in 1944 hebben de Britten de bewuste auto achtergelaten in België. De brandweer van Ronse heeft het voertuig nog tot 1978 gebruikt om personeel mee te vervoeren en om een aanhangwagen met pomp te trekken. Het wordt nu tijdelijk ondergebracht in het Legermuseum, maar tijdens het defilé zal het vooraan rijden bij de wagens van de brandweer. Daarna keert de oldtimer terug naar Ronse. Dat onze stad prominent aanwezig zal zijn op de nationale feestdag, maakt mij bijzonder fier”, besluit Michaux.