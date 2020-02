Nyodaymah quizt om hulpgoederen naar Gambia te sturen Lieke D'hondt

06 februari 2020

17u41 0 Ronse Vzw Nyodaymah quizt op 15 februari voor Gambia. De Ronsese vereniging organiseert wel vaker evenementen om geld in te zamelen voor de plaatselijke bevolking. “Elke twee jaar sturen we een container met hulpgoederen.”

Wie op 15 februari mee komt quizzen in CC De Brouwerij, steunt meteen ook vzw Nyodaymah en haar projecten in Gambia. ‘Nyodaymah’ betekent ‘elkaar helpen’, een toepasselijke naam, want de vzw steunt vanuit Ronse een lokaal ziekenhuis, een schooltje en enkele plaatselijke boeren in Gambia. Zij kunnen elke twee jaar rekenen op een container met hulpgoederen die de vzw hen opstuurt.

De quiz start om 18.30 uur en mikt op teams van vier tot zes personen. Inschrijven kost 5 euro per persoon en kan via de Facebookpagina van het evenement.