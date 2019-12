Nog maar pas verhuisd en al uitbreidingsplannen: Kentucky Horsewear ziet het groot Lieke D'hondt

13 december 2019

18u28 0 Ronse Kentucky Horsewear in Ronse breidt uit. Op zich niet zo opmerkelijk, ware het niet dat het bedrijf nog maar pas een nieuwbouw heeft opgetrokken op bedrijvensite Pont West. “We zijn het afgelopen jaar enorm gegroeid. Van zodra we onze intrek in het nieuwe gebouw hadden genomen, was het al te klein.”

Thomas Tuytens (37) richtte vanuit zijn passie voor paarden en textiel eind 2010 Kentucky Horsewear op. In eerste instantie verkocht hij vooral beenbeschermers voor paarden, maar ondertussen heeft hij het gamma fors uitgebreid en verkoopt hij zijn producten in 35 landen. “Vandaag verkopen we alles dat nodig is om een paard aan te kleden, behalve zadels en hoofdstellen. Het gaat dan onder meer over beenbeschermers, zadeldekken en dekens. Alles wat we produceren en verkopen is diervriendelijk gemaakt. Er komt dus geen leer, bont of andere dierlijke materialen aan te pas”, legt Tuytens uit. Ondertussen breidt het bedrijf ook uit naar verzorgingsproducten en de nieuwe afdeling Dogwear. “Tachtig procent van de mensen met een paard, heeft ook een hond. De uitbreiding naar Dogwear is in die zin een logische stap”, zegt Tuytens.

CO₂-neutrale nieuwbouw

De groei van het bedrijf maakt dat het in juni 2019 tijd was voor een nieuwe start op bedrijvensite Pont West. “Er komen elke dag twee of drie vrachtwagens leveren of bestellingen oppikken. Dat was niet ideaal op onze vorige locatie in het centrum van Ronse. Ik mag er niet aan denken dat er iets zou gebeuren. We vonden het tijd om te verhuizen naar de industriezone. Maar van zodra we hier onze intrek hadden genomen, was het eigenlijk al te klein omdat we het afgelopen jaar zoveel gegroeid zijn. Daarom beginnen we in januari al met een uitbreiding. We bouwen een nieuw magazijn van 1.400 vierkante meter. Het magazijn op zich zal groter zijn dan ons huidige kantoor en magazijn samen.” De nieuwbouw van Kentucky Horsewear is CO₂-neutraal en werkt volledig op groene stroom. “Dat trekken we ook door in onze producten. Zo willen we binnenkort alle plastic dat nodig is voor de verzendingen vervangen door bio-afbreekbare alternatieven.”

Gemotiveerd personeel vinden blijkt moeilijk. Nochtans komen werknemers terecht in een leuke omgeving met veel jonge collega’s Thomas Tuytens

Meer personeel

Een nieuwe uitbreiding betekent ook extra personeel, maar dat blijkt niet makkelijk te vinden. “Rond deze tijd vorig jaar werkten we met negen mensen. Ondertussen zijn we met 18 en eigenlijk zou dat aantal nog moeten groeien. Vooral in het magazijn hebben we nog goede werkkrachten nodig, maar ook voor de uitbouw van onze afdeling Dogwear gaan we op zoek naar verschillende profielen. Het blijkt voor ons een moeilijke zoektocht om gemotiveerd personeel te vinden dat wil meestappen in ons verhaal. Nochtans komen werknemers terecht in een leuke werkomgeving met veel jonge collega’s. We proberen aan de hand van kleine dingen een leuke sfeer te creëren, zo komt er ’s middags een kok koken en organiseren we volgende week een kerstmarkt.”