Nog maar pas open en al minstens drie weken verplicht gesloten: The Backyard vreest financiële impact van coronavirus Lieke D'hondt

13 maart 2020

17u41 34 Ronse De verplichte sluiting van horecazaken baart de uitbaters van The Backyard in Ronse zorgen. Het restaurant opende op 31 januari 2020 haar deuren, maar moet door het coronavirus al meteen minstens drie weken verplicht sluiten. “Op financieel vlak is dit voor ons extra zuur.”

Aaron Demeulemeester, naast uitbater van onder andere The Backyard ook schepen in Ronse, kijkt met een bang hart naar de maatregelen die getroffen zijn om de verspreiding van het coronavirus in te perken. “Als startende zaak is het een opdoffer om nu drie weken te moeten sluiten. Al onze inkomsten gaan voorlopig nog naar facturen van de verbouwingen die nog betaald moeten worden. We kunnen bij onze leveranciers wel om begrip vragen, maar ook zij hebben het moeilijk natuurlijk. Bovendien rekenden wij op een drukke periode om de laatste kosten aan ons terras rond te krijgen. We wilden tegen de zomer nog extra verlichting aankopen en een speelhoek voor de kinderen maken. Aangezien het concept van The Backyard vooral draait rond het terras en de tuin, is het extra jammer dat het nu financieel moeilijker zal worden. We waren zelfs van plan om volgende week te beginnen met de verkoop van pannenkoeken, wat ideaal is bij de start van de lente. Dat valt dus allemaal in het water.”

Alles klaarmaken

Dit weekend is het keukenpersoneel van The Backyard alvast van plan om allerhande gerechten klaar te maken met de producten die nog in huis zijn. “We moeten op zoek naar creatieve oplossingen, dus we zullen gerechten klaarmaken die de mensen dit weekend kunnen afhalen. We bekijken ook of we de komende weken gerechten kunnen leveren aan huis. Of we dat ook daadwerkelijk zullen doen, hangt af van de compensatieregeling van de Vlaamse regering. Als we daarvoor volledig moeten sluiten, kan het voordeliger zijn om dat te doen. Ik ben namelijk niet zeker dat de solidariteit van de mensen gaat blijven duren en ze wel gerechten gaan willen bestellen in plaats van thuis te koken. Dan heeft het niet veel zin om je personeel aan de slag te houden. Het is momenteel dus nog afwachten en rekenen”, vertelt Demeulemeester.