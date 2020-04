Nog geen bezoek toegelaten in WZC De Linde: “Eerst testresultaten afwachten” Lieke D'hondt

16 april 2020

16u11 0 Ronse Woonzorgcentrum De Linde in Ronse laat voorlopig nog geen bezoek toe. De directie van het rusthuis en het stadsbestuur hebben dat samen beslist en gaan zo in tegen het advies van de nationale veiligheidsraad. Ook de Vlaamse regering staat bezoek in de woonzorgcentra nog niet toe.

Als het van de nationale veiligheidsraad afhangt, dan mogen bewoners van woonzorgcentra één vaste bezoeker ontvangen op voorwaarde dat die persoon geen symptomen van het coronavirus vertoont. Woonzorgcentrum De Linde gaat niet in op die maatregel en blijft een volledig bezoekverbod hanteren. In het rusthuis zijn verschillende bewoners en personeelsleden besmet en wordt er volop getest. “Van zodra de resultaten gekend zijn, zal er op basis van wetenschappelijke expertise beslist worden vanaf wanneer er opnieuw bezoek toegelaten kan worden”, klinkt het bij de directie en het stadsbestuur. “Hoe dit praktisch georganiseerd zal worden moeten we nog bekijken. Uiteraard moet het op een veilige manier gebeuren. Het spreekt voor zich dat we deze beslissing hebben genomen uit bekommernis over de gezondheid van zowel de bewoners als het personeel.”