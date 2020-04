Nog geen beslissing over de Fiertel Lieke D'hondt

15 april 2020

19u37 0 Ronse De nationale veiligheidsraad heeft aangekondigd dat er tot 31 augustus geen massaevenementen zullen plaatsvinden, maar dat betekent niet dat er al een beslissing is gevallen over de Fiertel. De organisatoren blijven afwachten en communiceren in de loop van volgende week.

De Fiertel is een van de jaarlijkse hoogtepunten in Ronse en dus zijn veel Ronsenaars benieuwd of hun geliefde ommegang dit jaar wel zal doorgaan. Schepen van de Fiertel Ignace Michaux (CD&V) laat weten dat die beslissing nog niet is genomen. Hij zit in de loop van deze week wel nog samen met de organisatoren. In de loop van volgende week zal er wellicht een beslissing gecommuniceerd worden. De organisatoren wachten nog even af wat de veiligheidsraad precies verstaat onder een ‘massaevenement’ om naar buiten te komen met een beslissing.