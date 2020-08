Nieuwe website en rookverbod voor AZ Glorieux Lieke D'hondt

14u47 0 Ronse Het AZ Glorieux in Ronse lanceert een nieuwe website en ook op de campus van het ziekenhuis is er wat gewijzigd: die is rookvrij gemaakt.

Wie surft naar www.azglorieux.be vindt de vernieuwde website van het ziekenhuis. Daar kunnen patiënten, bezoekers en professionelen terecht voor informatie op maat. Voor een aantal ingrepen voorziet de site zelfs een mogelijkheid om een prijsindicatie te berekenen.

Langsgaan in het ziekenhuis zal voortaan ook iets anders verlopen, want de hele campus van het AZ Glorieux is rookvrij gemaakt. Er zijn wel nog enkele rokersruimtes voorzien, maar daar zijn tips aangebracht om rokers te stimuleren om te stoppen. Door de hele campus zo veel mogelijk rookvrij te maken, wil het AZ Glorieux meer mensen sensibiliseren en aansporen om te stoppen met roken.