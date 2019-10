Nieuwe voorzitter voor Raad der Bommels na onregelmatigheden en ontslag van vier leden van de Raad Lieke D'hondt

08 oktober 2019

10u20 0 Ronse De Bommels in Ronse hebben een nieuwe voorzitter. Guy De Vos neemt het voorzitterschap tijdelijk waar, alvast tot de statutaire vergadering in maart. Ondertussen voert het parket een onderzoek naar de onregelmatigheden die hebben geleid tot het ontslag van de vorige voorzitter en drie leden van de Raad der Bommels.

De Bommels komen in juli in woelig vaarwater terecht. Voorzitter Yves De Wolf en drie leden van de Raad der Bommels dienen hun ontslag in nadat ze zich moeten verantwoorden tijdens een gesprek met de burgemeester, de schepen van de Bommels en de stadssecretaris. Het stadsbestuur spreekt van ‘onregelmatigheden’ in het bestuur en start met een onderzoek. De onregelmatigheden zouden van financiële aard zijn, maar wat er precies is gebeurd blijft nog onduidelijk. Wel heeft de burgemeester het parket aangeschreven om de zaak te onderzoeken.

Zeven kandidaten

Ondertussen gaan de voorbereidingen voor de zeventigste editie van de Bommels gewoon verder. In het stadhuis zijn de kandidaten voorgesteld die dingen naar de titel van erejonker en eredame in 2020. Er nemen zeven duo’s deel aan de verkiezingsavond op zaterdag 30 november. De koning en koningin van de Bommels in 2020 zijn Jens Delusinne en Justine Van den Driessche.