Nieuwe thuis gevonden voor zwaar verbrande buurtkat Lieke D'hondt

26 september 2019

10u11 0 Ronse De Ronsese buurtkat die in juli even is verdwenen en is teruggevonden met zware brandwonden, heeft een nieuwe thuis gevonden. Het poesje zal daar haar dagen kunnen slijten.

Het was geen prettig zicht toen buurtbewoners de poes vonden. Het dier had verschillende brandwonden en één van de pootjes was er erg aan toe. Na een wekenlang verblijf bij een dierenarts in Ronse is er nu toch enigszins goed nieuws. De poes heeft een nieuwe thuis gevonden. Het dier is evenwel nog niet van haar verbanden verlost en moet nog twee keer per week naar de dierenarts voor verzorging.

De Dierenbescherming Vlaamse Ardennen is tevreden en bedankt ook iedereen die geld gestort heeft om de medische kosten te betalen. In totaal ontving de Dierenbescherming voor de verbrande kat 570 euro via giften.