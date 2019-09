Nieuwe tarieven van zwembad doen stof opwaaien in gemeenteraad Lieke D'hondt

03 september 2019

14u23 1 Ronse Het nieuwe zwembad van Ronse dat op zondag 29 september de deuren opent, heeft op de jongste gemeenteraad heel wat discussie veroorzaakt. Vooral oppositiepartij sp.a voelt zich buitenspel gezet door de meerderheid omdat de nieuwe tarieven niet zijn voorgelegd op de gemeenteraad.

Op de agenda van de Ronsese gemeenteraad staat het nieuwe reglement van voor de sportsite ’t Rosco, met daarin onder meer de regels rond badkledij, toegangstijden en welk zwem- en spelmateriaal scholen mogen gebruiken in het zwembad. Wat niet in het reglement staat, zijn de nieuwe tarieven. “Maar die zouden er wel in moeten staan”, zegt oppositieraadslid Björn Bordon (sp.a). “In de statuten van het autonoom gemeentebedrijf sport, cultuur en ontspanning staat dat een dergelijke grote wijziging in tarieven via de gemeenteraad moet passeren.”

Schepen van Sport Joris Vandenhoucke (CD&V) geeft de fout toe, maar legt ook uit waarom de tarieven niet in het reglement zijn opgenomen. “De tarieven kunnen na verloop van tijd wijzigen, dus wilden we ze niet in het reglement opnemen. Het schepencollege heeft de nieuwe tarieven wel goedgekeurd. Zwemmers die enkel baantjes komen zwemmen, betalen trouwens evenveel in het nieuwe als in het oude zwembad en in vergelijking met omliggende gemeenten swingen de overige tarieven niet uit de pan.” Een antwoord waar Bordon niet mee kan leven. “De nieuwe tarieven staan wel al op de website van de stad, maar zijn niet wettig zolang ze niet worden goedgekeurd op de gemeenteraad. Gebeurt dat niet, dan wordt de gemeenteraad miskend.”

Hoogdringendheid

De kwestie komt nogmaals aan bod tijdens het vragenkwartier van de gemeenteraad. Na goed een half uur discussiëren en excuses van schepen Joris Vandenhoucke blijken er nog twee opties mogelijk: een extra gemeenteraad nog voor de opening van het zwembad, of een toevoeging van het agendapunt bij hoogdringendheid. Uiteindelijk beslist het schepencollege voor de laatste optie. Vijf oppositieraadsleden onthouden zich bij de beslissing om het punt op de agenda te plaatsen, maar aan het einde van de rit zijn de nieuwe tarieven wel unaniem goedgekeurd.

Concreet wil dat zeggen dat Ronsenaars en inwoners van Kluisbergen, Celles en Frasnes aan dezelfde tarieven mogen zwemmen in het nieuw zwembad. Zwemmers tot 12 jaar, mensen met een handicap, 60+’ers, groepen van minstens 20 personen en leden van een erkende zwemvereniging betalen 3 euro per zwembeurt. Volwassenen betalen 4 euro en baantjeszwemmers 2,5 euro. Voor zwemmers die niet uit Ronse of één van de gemeenten die samenwerken met Ronse komen, gelden iets duurdere tarieven: 5,5 euro per volwassene, 3 euro voor baantjeszwemmers en 4 euro voor de overige categorieën.