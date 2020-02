Nieuwe school kiezen kan in maart Lieke D'hondt

24 februari 2020

15u21 0 Ronse De maand maart is een belangrijke maand voor ouders die hun kind voor het eerst willen inschrijven in een Nederlandstalige basisschool in Ronse. Vanaf maandag 2 maart tot dinsdag 31 maart loopt de centrale aanmeldingsprocedure via het internet.

Ouders die hun kind voor het eerst willen inschrijven, kunnen via een centrale website een school kiezen. Dat is enkel nodig voor kleuters die geboren zijn in 2018 of kinderen tussen 3 en 12 jaar die op 1 september 2020 naar een nieuwe basisschool gaan. Na de online aanmelding volgt in april een uitnodiging om effectief in te schrijven in de toegewezen school. Wie zich niet aanmeldt, moet wachten tot de vrije inschrijvingsperiode in juni.