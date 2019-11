Nieuwe politieke partij Respect staat in de startblokken Lieke D'hondt

12 november 2019

14u42 4 Ronse Ronse is een nieuwe politieke partij rijker. Erik Van der Eedt richt de partij Respect op, als antwoord op bewegingen als het Taal Aktie Kommité (TAK) die aandringen op de afschaffing van de taalfaciliteiten in Ronse.

Van der Eedt is geen nieuwkomer in de Ronsese politiek. Eerder zetelde hij als gemeenteraadslid voor Vld. Hij stond ook op de tweetalige lijst Gemeentebelangen – Intérêt Communaux (GB-IC). Ook toen al streed Van der Eedt voor de correcte toepassing van de taalfaciliteiten. Zo ijverde hij ervoor dat de straatnamen zowel in het Nederlands als in het Frans worden aangeduid.

Het hoeft niet te verbazen dat het behouden en toepassen van de taalfaciliteiten één van de programmapunten van Respect zal zijn. Toch maakt de partij zich sterk ook een uitgebreider programma voor Ronse te kunnen uitwerken.

Initiatiefnemer Erik Van der Eedt benadrukt dat zijn partij los staat van de actiegroep Ronse Tweetalig/Renaix Bilingue. Al geniet de groep wel zijn sympathie.