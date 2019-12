Nieuwe kerstverlichting siert Ronsese straten Lieke D'hondt

06 december 2019

14u48 5 Ronse Er valt niet naast te kijken: Ronse heeft sinds dit jaar nieuwe kerstverlichting. De overspanningen die de straat dwarsen zijn bijna allemaal vervangen door sierverlichting op de openbare verlichtingspalen. “Dat is veiliger en bespaart onze gemeentelijke elektriciens ook werk, want we doen een beroep op een externe firma”, zegt schepen van Evenementen Aaron Demeulemeester (N-VA).

“Er kwam vorig jaar nogal wat commentaar op de kerstverlichting”, vertelt de schepen. “Bij het uithangen ervan hadden we gemerkt dat er veel lichtjes kapot waren en de stukken waren eigenlijk ook uit de mode. Daarom hebben we besloten om dit jaar samen te werken met een externe firma die de nieuwe verlichting aanbrengt op de lantaarnpalen. Dat is veiliger en kan de huizen bovendien niet beschadigen. Enkel bij het inrijden van bepaalde straten in het centrum van de stad, werken we nog met overspanningen.”