Nieuwe ambulance voor az Glorieux Lieke D'hondt

13 augustus 2019

17u11 0 Ronse Het az Glorieux in Ronse heeft dinsdag een nieuwe ambulance voorgesteld. “Voor een nog betere 112-dienstverlening verwelkomen we een gloednieuwe ambulance met vernieuwde striping”, zegt communicatieverantwoordelijke Tess Notebaert.

“De gele ziekenwagens krijgen een groene Battenbrugstreep om nog sneller herkenbaar te zijn. Hierdoor zijn de wagens volledig aangepast aan de nieuwe federale huisstijl.” In az Glorieux waren er in 2018 vijf ziekenwageninterventies per 24 uur.