Nieuw wapen en dus ook nieuw uniform voor dragers en belders van Sint-Hermes Lieke D'hondt

18 september 2020

18u20 3 Ronse De dragers en belders van Sint-Hermes zitten in het nieuw. Naar aanleiding van de uitreiking van de wapenbrieven van de Sint-Hermesbasiliek en de Maatschappij der dragers van Sint-Hermes zijn er nieuwe gele hemden met het ontworpen wapen op de borstzak geproduceerd.

“Van zodra wij ingelicht zijn over het aanvraagdossier van de dragers en de belders bij de Heraldische Raad van Vlaanderen om een eigen wapenschild te laten ontwerpen, zijn wij in overleg getreden”, zegt Yves Lenoir, voorzitter van het Stedelijk Fiertelcomité. “Al vrij snel was duidelijk dat ook de fiertelhemden zouden moeten aangepast worden. Samen met alle geledingen streven we naar uniformiteit. Daarom was er ook de wil en de overtuiging bij het bestuur van het Stedelijk Fiertelcomité om de dragers en de belders financieel te ondersteunen om de nieuwe hemden te laten vervaardigen. Vandaag kunnen we overgaan tot de overhandiging van de eerste hemden.”

Voorzitter van de Maatschappij der dragers van Sint Hermes Wim Vandevelde is tevreden. De dragers en de belders kijken uit naar 3 oktober. Dan worden eindelijk de wapenbrieven uitgereikt. We zijn trots op deze erkenning. Dat het uitreiken van het wapen van de basiliek op hetzelfde moment zal plaats vinden, maakt dat dit een zeer bijzondere dag wordt voor de Sint- Hermesgemeenschap. De dragers en de belders financieren heel veel zaken zelf. Maar voor de productie van de nieuwe hemden was een financiële ondersteuning nodig. We zijn dan ook verheugd dat we konden rekenen op de medewerking van het Stedelijk Fiertelcomité. Ook deze keer werd de deskundige hulp ingeroepen van mevrouw Régine Goemine om de hemden op maat te produceren. Iets doen voor Ronse met mensen van Ronse is en blijft belangrijk voor de dragers en de belders.”

Hoe de nieuwe hemden en vooral het wapen eruit zien, blijft nog even geheim. De dragers en belders zullen op 3 oktober, bij de plechtige uitreiking van de wapenbrieven in de Sint-Hermesbasiliek, het nieuwe uniform voor het eerst dragen.