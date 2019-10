Nieuw kantoor Bpost opent op 20 november Lieke D'hondt

31 oktober 2019

11u57 0 Ronse Het nieuwe postkantoor van Bpost zal op woensdag 20 november de deuren openen in de Wijnstraat. De nieuwe locatie bevindt zich op het gelijkvloers van residentie Weyngaerd van de sociale huisvestingsmaatschappij De Nieuwe Haard.

Bpost moest op zoek naar een nieuwe locatie voor het postkantoor in Ronse nadat de postverdeling is overgebracht naar Oudenaarde en eerder al het kantoor van de belastingen het gebouw en de stad verliet. Dat maakte het huidige gebouw op de Grote Markt te groot, waardoor Bpost op zoek ging naar een nieuwe locatie. Dat is de Wijnstraat 67 geworden. Er komt een modern postkantoor met vijf loketten. Arbeiders zijn er momenteel druk in de weer om het kantoor openingsklaar te maken tegen 20 november.

Het stadsbestuur bekijkt nu de invoering van een zone voor kortparkeren aan het begin van de Wijnstraat, zodat klanten van Bpost hopelijk vlot kunnen parkeren als ze naar de loketten komen.