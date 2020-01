Nieuw jaar, nieuwe voorzitter voor parochiecomité Klijpe: Heidi Verdonckt neemt de fakkel over van vader Erik Lieke D'hondt

06 januari 2020

16u31 2 Ronse Het nieuwe jaar is voor het parochiecomité Klijpe in Ronse feestelijk ingezet. Op de nieuwjaarsreceptie kreeg de uittredende voorzitter Erik Verdonckt opvolging van zijn dochter Heidi. Erik blijft actief als erevoorzitter.

Het parochiecomité organiseert jaarlijks verschillende activiteiten om de buurtbewoners van de parochie samen te brengen. Meer dan dertig jaar na het ontstaan van het comité is Heidi Verdonckt de nieuwe voorzitster. “De start van 2020 had voor ons een extra feestelijk tintje”, vertelt Heidi. “Tijdens de nieuwjaarsreceptie hebben we Erik ook gehuldigd voor zijn vele jaren van tomeloze inzet, zijn vrijwilligerswerk en vooral voor de uitbouw van het verenigingsleven op de Klijpe.”