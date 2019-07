Nieuw bufferbekken moet omwonenden van textielbedrijf Utexbel sparen van geurhinder Lieke D'hondt

19 juli 2019

16u33 0 Ronse Textielbedrijf Utexbel heeft een nieuw bufferbekken in gebruik genomen. Het bedrijf neemt het initiatief nadat in de zomer van 2016 ernstige geurproblemen de kop opstaken.

In het verleden kwam het afvalwater van Utexbel terecht in twee bufferzakken van 2.500 kubieke meter aan de César Snoecklaan. Daar ontwikkelde zich na enige tijd een sliblaag die een vieze geur veroorzaakte. “Om de sliblaag te verwijderen, werd het dekzeil van de buffers gehaald”, zegt technisch directeur Jan Morel. “Maar daardoor werd het afvalwater blootgesteld aan de lucht, wat bijkomende geuroverlast veroorzaakte bij warm weer.”

Om dat probleem op te lossen, heeft het management van Utexbel besloten om in samenwerking met een externe partner een nieuw bufferbekken te bouwen. “Het is een nieuw bufferbekken met dezelfde inhoud als de twee oude bufferzakken. Het nieuwe bekken is afgedekt met een zeil en de lucht boven het waterniveau wordt afgezogen door een koolfilter. Die verwijdert de componenten die een slechte geur kunnen veroorzaken.”