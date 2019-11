Negen nieuwe klaslokalen voor Campus Glorieux Kleuter Lieke D'hondt

22 november 2019

17u48 0 Ronse Campus Glorieux Kleuter van het katholiek onderwijs in Ronse zit in het nieuw. In een nieuwbouw aan de Sint-Pietersnieuwstraat zijn 9 nieuwe klassen ondergebracht. Het project kost 1,4 miljoen euro.

Het is feest bij Campus Glorieux Kleuter voor de inhuldiging van de nieuwe klaslokalen. Voorzitter van het Katholiek Onderwijs Ronse (K.O.R.) Michel T’Joen komt de nieuwbouw plechtig inwijden. “Ik ben verheugd om dit nieuwe project officieel te mogen openen en inwijden”, vertelt hij. “Deze nieuwbouw laat toe om zeer goed hedendaags kleuteronderwijs aan te bieden, vanuit een doordachte visie op een sterk pedagogisch project.”

De nieuwe lokalen zijn gebouwd met aandacht voor het milieu. Zo is het gebouw extra geïsoleerd om de CO₂-uitstoot te reduceren, is er vloerverwarming en wordt het regenwater opgevangen voor de spoeling van de toiletten. Het hele project kost 1,4 miljoen euro, waarvan 965.000 euro is betaald door het ministerie van Onderwijs. De overige 435.000 euro is betaald door het K.O.R. “De komende dagen zullen het schoolbestuur, de directie en de leerkrachten samen beslissen welke kleuterklassen hun intrek zullen nemen in de nieuwe klassen”, weet T’Joen.

Nog investeren

De lokalen van Campus Glorieux Kleuter zijn niet de enige investeringen voor het Katholiek Onderwijs Ronse. Volgend jaar beginnen de werken om de Sint-Pieterskerk om te vormen tot de school Campus Sint-Pieter, de werken aan Campus Sint-Antonius gaan hun laatste fase in en de ‘bakkerij’ van het klooster van de Zusters van Barmhartigheid zal verbouwd worden tot een nieuwe afdeling ‘Mens en Maatschappij’ van Campus Glorieux Secundair.