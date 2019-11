Natuurgebied Burreken in foto’s: landschapsfotograaf Paul Muylaert stelt tentoon Lieke D'hondt

07 november 2019

15u16 0 Ronse Landschapsfotograaf Paul Muylaert stelt in de Hoge Mote in Ronse een reeks foto’s voor die hij heeft genomen in natuurgebied Burreken op de grens tussen Maarkedal, Horebeke en Brakel.

Op vraag van Natuurpunt heeft Paul Muylaert het Burreken gedurende twee jaar doorkruist. Het resultaat zijn enkele mooie foto’s met verrassende landschapspatronen en close-ups. In het Burreken zijn namelijk bloemrijke bronbossen, kabbelende beekjes en kleine weides te vinden. Je vindt er ook zeldzame planten zoals goudveil, hangende zegge en reuzenpaardenstaart of spechten, vossen en reeën.

De tentoonstelling zal op verschillende locaties in Oost-Vlaanderen te zien zijn. Momenteel kunnen kijklustigen terecht in het onthaal- en belevingscentrum de Hoge Mote in Ronse. De foto’s blijven er nog tot en met 5 januari hangen. De toegang is gratis.