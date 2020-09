Nasser Mazouz hervat met SK Ronse pas woensdag competitie tegen RC Gent: “We zullen onszelf moeten bewijzen” Kristophe Thijs

16 september 2020

19u46 0 Ronse Normaal gesproken zou SK Ronse zaterdagavond eindelijk aan de competitie beginnen met een mooie affiche tegen Racing Gent. Maar omdat de Ratten in de Crocky Cup vorig weekend VW Hamme wisten te kloppen, nemen ze het komende zondag op tegen Blankenberge. De West-Vlamingen klopten in de vorige ronde verrassend Ronse. Zoniet hadden Racing Gent en SK Ronse twee keer op drie dagen tijd tegenover elkaar gestaan. In de plaats hiervan spelen de blauwhemden zaterdagavond vriendschappelijk tegen de Waalse derdenationaler Symhorinoise.

Het huidige Ronse naar waarde schatten is bijzonder moeilijk. Zelfs de technische staf steekt niet onder stoelen of banken dat er ten vroegste binnen een paar weken een eerste analyse kan gemaakt worden. Het nagenoeg volledig vernieuwde SK Ronse wisselde in de voorbereiding goede prestaties af met teleurstellende wedstrijden. De bekerprestatie tegen provincialer Blankenberge was ronduit ontgoochelend en zorgde niet meteen voor een vertrouwensboost.

Geen excuus

“Eigenlijk hebben we geen excuus voor de slechte wedstrijd die we tegen Blankenberge afwerkten. Die nederlaag was allesbehalve het resultaat dat we voor ogen hadden. Onze eerste wedstrijd op ons nieuwe kunstgrasveld heeft toch aangetoond dat we eigenlijk wel wat creativiteit missen. Er is maar één voordeel aan die vroege bekeruitschakeling en dat is dat we volledig onze focus op de competitie kunnen leggen”, vertelt centrale middenvelder Nasser Mazouz die als één van de weinige spelers aan boord bleef in het Orphale Cruckestadion.

Positiviteit

Ondanks de vele vraagtekens rond de sterkte van de huidige 25-koppige kern heeft Mazouz wel vertrouwen in de toekomst. “Uiteraard beschikken we over een heel jonge groep, maar er zijn veel jongens bij die zich willen bewijzen en het is aan ons om dit bewijs af te leveren. Ik blijf positief denken, ook al besef ik dat we een aantal belangrijke pionnen hebben verloren in het tussenseizoen. Zeker op offensief vlak kan het gebrek aan creativiteit ons parten spelen”, aldus Mazouz die zich na Racing Gent komende woensdagavond mag opmaken voor derby’s tegen zwart beest Dikkelvenne en de buren uit Oudenaarde.