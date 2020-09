Na tegenvallende stickeractie: Rode Kruis start campagne om lokale werking financieel te ondersteunen Lieke D'hondt

18 september 2020

14u03 3 Ronse Het Rode Kruis afdeling Ronse-Kluisbergen is gestart met een nieuwe campagne om geld in het laatje te brengen. Dat is nodig omdat de bekende stickeractie door de coronacrisis is tegengevallen. Elke euro die de afdeling ophaalt, gaat naar de lokale werking van het Rode Kruis.

De Rode Kruisafdeling in Ronse en Kluisbergen voelt de gevolgen van de coronacrisis. “Daarom zetten we nu alles op alles voor onze lokale steunactie”, zegt Pascal Van Overmeire, voorzitter van Rode Kruis- Ronse-Kluisbergen. “We hopen voor deze campagne te kunnen rekenen op de steun van alle inwoners uit Ronse en Kluisbergen. Zij krijgen binnenkort allemaal een brief in de bus, waarmee hen gevraagd wordt de afdeling financieel te steunen. Zo kunnen we een deel van de verloren inkomsten goedmaken en kan de afdeling ook in de toekomst blijven helpen op evenementen in de buurt. We staan ook paraat bij rampen, organiseren gratis eerstehulpopleidingen voor iedereen die wil en staan zo mee in voor de zelfredzaamheid van de inwoners. Door de lokale Rode Kruisafdeling een financieel duwtje in de rug te geven, investeren de lokale inwoners eigenlijk ook in zichzelf. De kans dat iemand het Rode Kruis ooit eens nodig heeft is best groot, en dan wil je professioneel en snel geholpen kunnen worden.” Begin deze week deed de afdeling Zottegem al een gelijkaardige oproep.

Wie al direct iets wil doen voor het Rode Kruis, kan op 24 september, 1 en 8 oktober bloed geven in het AZ Glorieux. Meer info op www.rodekruis.be/afdeling/ronse-kluisbergen.