Na één jaar werken: Broeke gaat eind deze week opnieuw open Lieke D'hondt

04 mei 2020

18u10 0 Ronse De wegenwerken in Broeke zitten er na één jaar bijna op. De straat gaat van 6 tot en met 8 mei nog eens volledig dicht voor de asfalteringswerken en de belijningen, maar vrijdagavond kan het verkeer de weg opnieuw gebruiken.

Een jaar lang is er hard gewerkt om van Broeke een mooie straat met fietspad en groene elementen te maken, maar nu is het einde in zicht. “Deze week start de laatste fase”, zegt schepen van Openbare Werken Ignace Michaux (CD&V). “Dat zijn de asfalterings- en belijningswerken. De werfzone van Broeke gaat daarom volledig dicht voor alle verkeer van woensdag 6 mei tot en met vrijdag 8 mei.” De sluiting van de straat geldt ook voor bewoners, bezoekers en leveranciers. Zij kunnen Broeke niet in- of uitrijden en mogen er niet op de openbare weg parkeren. Wie zijn auto op privaat domein parkeert, zal er dus gedurende drie dagen moeten blijven staan. “De werfzone loopt van de Kruisstraat tot aan het kruispunt met de Glorieuxlaan, inclusief de zone tussen de inrit van het ziekenhuis en Broeke”, verduidelijkt Michaux. De zijstraten Kruisstraat, Jacob van Arteveldestraat, Klevestraat, Broeke, Hemelberg en Glorieuxlaan zullen ook niet toegankelijk zijn, de Oudestraat is bereikbaar via de bovenkant.

Schepen Michaux is tevreden dat Broeke binnenkort opnieuw open kan. “De werkzaamheden zijn vorig jaar rond Pasen gestart en gaan nu de laatste fase in. Als het coronavirus geen roet in het eten had gegooid, waren de werken vroeger klaar geweest. Nu hebben we bijna één jaar gewerkt aan Broeke. Het is een mooie straat geworden met een fietspad en wat groen. Ik hoor van de bewoners veel positieve geluiden en ik wil iedereen bedanken voor het geduld en begrip tijdens het afgelopen jaar.”