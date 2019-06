Na anderhalf jaar werken: Handelaars slaan handen in elkaar voor bruisende zomer Lieke D'hondt

04 juni 2019

10u32 30 Ronse Na anderhalf jaar van archeologische opgravingen en de heraanleg van de Vrijheid, kijken de handelaars in het historisch stadsdeel van Ronse uit naar het einde van de werken. Ze hebben zich ondertussen verenigd als ‘De Vrijheidstrijders’ en organiseren deze zomer verschillende activiteiten.

Het is nog even doorbijten voor de handelaars in de Vrijheid. In verschillende fasen is het historisch stadsdeel van Ronse grondig opgefrist, met nu al een mooi aangelegde Kleine Markt, maar enkele delen zoals de Sint-Martensstraat worden nog afgewerkt.

De finish is wel in zicht: eind deze maand moet alles klaar zijn. Om dat te vieren, organiseren de handelaars samen verschillende activiteiten. Ze willen zo de Ronsenaars en andere bezoekers opnieuw naar de Vrijheid te lokken. “Om sterker te staan tijdens de werkzaamheden en als groep makkelijker te kunnen communiceren met de stadsdiensten hebben de handelaars van de Vrijheid zich verenigd in ‘De Vrijheidstrijders’”, zegt Jonas van broodjeszaak Baguetelle. “Ondertussen zijn we uitgegroeid tot een hechte groep met creatieve mensen die de Vrijheid opnieuw op de kaart willen zetten, zowel binnen als buiten Ronse.”

Langste Mosseltafel

De handelaars trappen af tijdens de braderie van de Unie der Handelaars op 24 juni. “Die dag organiseren we de Langste Mosseltafel. Iedereen is welkom om mee aan te schuiven om te genieten van mossels of een alternatief.”

Twee wereldrecordpogingen

Na de Langste Mosseltafel organiseren de Vrijheidstrijders vijf edities van De Vrije Markt. “Dat is op zich geen nieuw initiatief, maar we steken het dit jaar in een nieuw jasje. Het blijft een brocantemarkt op de pleinen van de Vrijheid, maar naast de standjes met originele spulletjes en ambachten zijn er ook telkens twee podia waar er optredens zullen zijn. Voor de kinderen is er straatanimatie.”

Roy Orbison

Om De Vrije Markt met een knaller in te zetten en af te sluiten, organiseren de Vrijheidstrijders op 30 juni en 8 september twee recordpogingen. De eerste bestaat eruit zo veel mogelijk mensen verkleed als Roy Orbison bij elkaar te brengen. “Zich verkleden is typisch voor Ronsenaars, dus we hebben ook alle Bommelverenigingen aangeschreven. Als iedereen met een wit hemd, zwarte broek en Ray-Ban zonnebril komt, kan het geen probleem zijn om een mooi record te vestigen.”

Wat de Vrijheidstrijders van plan zijn op 8 september, houden ze nog even geheim. Wat we wel mogen weten, is dat de andere edities van de Vrije Markt plaatsvinden op 14 juli en 11 en 25 augustus. Op 12 juli kan iedereen komen meezingen op Vlaanderen Zingt.

Wie wil aanschuiven aan de Langste Mosseltafel of een stand wil reserveren voor De Vrije Markt, kan terecht op www.vrijheidstrijders.be.