N-VA Ronse blij met vermelding dossier N60 in Vlaams regeerakkoord Lieke D'hondt

02 oktober 2019

18u06 0 Ronse Het regeerakkoord van de nieuwe Vlaamse regering maakt ook melding van het dossier rond de N60 in Ronse. N-VA Ronse reageert tevreden. “We hebben achter de schermen sterk geijverd om dit mee op te nemen in het akkoord.”

Het dossier rond de doortrekking van de N60 sleept al jarenlang aan en ook vandaag is er nog geen concrete oplossing in zicht. De Werkvennootschap zoekt in het project Rond Ronse wel naar een definitieve oplossing voor het mobiliteitsprobleem. “Het project Rond Ronse biedt nu al perspectief, maar dat de ontsluiting nu letterlijk in het regeerakkoord staat, stemt ons nog hoopvoller”, zegt Ronsenaar David Vandekerkhove (N-VA). “In het regeerakkoord staat de missing link van Ronse gecategoriseerd onder ‘grote projecten waarvoor een ruimtelijke planningsproces of procedure complexe projecten loopt’. Hiermee bevestigt de Vlaamse regering de urgentie van de ontsluiting van Ronse. Vaak is het zo dat de Vlaamse Regering voor deze dossiers ook budgetten vrijmaakt.”

Vandekerkhove is ook opgetogen dat bij infrastructuurprojecten in de toekomst het algemeen belang zal primeren. “Het kan niet dat louter particuliere belangen infrastructuurwerken buitenproportioneel lang tegenhouden. Indien deze bepaling al vroeger van toepassing zou geweest zijn, dan was de ontsluiting nu al een feit.”