Mymphil verkozen tot mooiste etalage tijdens Vitrineg(l)oed Lieke D'hondt

06 november 2019

16u08 3 Ronse Mymphil heeft tijdens de etalagewedstrijd Vitrineg(l)oed de mooiste etalage opgebouwd. Het zijn de bezoekers van Vitrineg(l)oed die aan de hand van stempelkaarten hebben beslist welke handelaar de overwinning mag claimen.

De Unie der Handelaars heeft op 11 oktober de etalagewedstrijd Vitrineg(l)oed georganiseerd. De handelaars werden uitgedaagd om hun etalage aan te kleden in het thema ‘vuur’. Myriam Hooreman van breiwolwinkel Mymphin in de Peperstraat slaagde daar het beste in. Ze creëerde een huiselijk tafereel met onder meer een haardvuur gemaakt uit bollen wol. Ze mag nu samen met de winnaars van de publiekswedstrijd genieten van een lekkere barbecue. Voor de volledigheid: Oxfam Wereldwinkel eindigde op de tweede plaats, Virginie Trauwaert op plaats drie.

“Er hebben 45 handelaars meegedaan aan de wedstrijd. 220 deelnemers hebben een volle stempelkaart binnengebracht en we hebben 1.266 jetons voor eten en drinken uitgedeeld. De eerste editie van Vitrine(g)loed was onverwacht een groot succes”, zegt Willy De Praeter, voorzitter van de Unie der Handelaars die meteen een nieuwe editie aankondigt in 2020.