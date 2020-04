Mozaïektegels Politiekegevangenenstraat worden hersteld Lieke D'hondt

23 april 2020

14u53 3

De mozaïektegels op het wegdek in de Politiekegevangenenstraat in Ronse zijn aan herstelling toe. Daarom zal de straat tussen 27 april en 4 mei deels afgesloten zijn. De parking in de straat zal wel nog bereikbaar zijn via de IJzerstraat. Daar wordt de weg tijdelijk in beide richtingen opengesteld.