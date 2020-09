Motorrijder rijdt 95 kilometer per uur in bebouwde kom: boete en rijverbod Lieke D'hondt

09 september 2020

13u41 1 Ronse Een 49-jarige motorrijder moet zijn rijbewijs twee weken inleveren en een boete van 360 euro betalen. De man reed in de bebouwde kom in Ronse 95 kilometer per uur.

In de politierechtbank verklaarde de man dat hij niet goed wist wat er was gebeurd, maar toch stelde de politie vast dat hij 95 kilometer per uur reed in de Ninovestraat. “Ik rij al dertig jaar met de motor en het is de eerste keer dat er zoiets is gebeurd”, verweerde de man zich. De politierechter legt hem vijftien dagen rijverbod en een boete van 360 euro op.