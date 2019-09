Mooi en functioneel: Prikcentrum Maenhout op het Aimé Delhayeplein Lieke D'hondt

17 september 2019

09u43 0 Ronse Het Aimé Delhayeplein in Ronse is een bijzonder gebouw rijker. Het prikcentrum Maenhout heeft er de deuren geopend en gooit ondertussen ook hoge ogen dankzij de opmerkelijke architectuur. Architectuurwebsite Arch Daily roemt de eenvoud en schoonheid van het gebouw.

Op het Aimé Delhayeplein 20 is sinds kort een prikcentrum gevestigd. Patiënten kunnen er op verwijzing van een dokter terecht voor een bloedafname. Labo Maenhout uit Waregem opende het prikcentrum als verlengstuk van het labo-onderzoek. “In Vlaanderen nemen veel dokters zelf bloed af bij hun patiënten, maar er zijn ook dokters die dat liever willen uitbesteden. In Wallonië zien we in veel dorpen al prikcentra en ook in Ronse was er vraag naar. Hier op het Aimé Delhayeplein hebben we de ideale locatie gevonden, makkelijk bereikbaar en met gratis parkeerplaatsen voor de deur”, zegt Thomas Maenhout.

Het gebouw valt tussen de meer traditionele woningen meteen op. “Het ontwerp is van de hand van Delmulle Delmulle Architecten. Omdat de voorzijde aan de noordkant ligt, hebben we samen besloten de gevel helemaal in glas te maken. Op die manier trekken we zo veel mogelijk licht binnen. Voor de gevel in glas heeft de architect een houten constructie laten plaatsen. Zo zijn de patiënten in de wachtzaal toch afgeschermd en is de privacy gegarandeerd. Aan de binnenkant is het gebouw zo functioneel mogelijk opgebouwd. Er zijn vier praktijkruimtes, een wachtzaal, een vergaderzaal en sanitaire ruimtes. Ondertussen hebben twee huisartsen uit Ronse ook al hun intrek genomen in het prikcentrum, dus op die manier creëren we eigenlijk een medisch centrum.”

Ondertussen schittert het prikcentrum ook op de website van Arch Daily, dat gespecialiseerd is in architectuur.