Mondmaskers en volle boodschappentas voor sociale kruidenier: “Niet alleen over solidariteit praten, maar ze ook uitdragen” Lieke D'hondt

28 mei 2020

14u57 0 Ronse De sociale kruidenier Kaboes heeft in Ronse veertig mondmaskers en een goedgevulde boodschappentas gekregen van Wikifriends en sp.a Ronse.

Voorzitter van Wikifriends Jean-François Vanovermeire en gemeenteraadslid Björn Borden kwamen de giften afgeven. “Het is duidelijk dat het coronavirus nog meer mensen in de armoede duwt”, vertelt Vanovermeire. “Kaboes zal de komende tijd dus meer werk hebben. Wij willen niet alleen over solidariteit praten, maar ze ook uitdragen en daarom doen we deze schenking.”