Mondmasker is nog steeds verplicht in commercieel centrum: “Politie controleert” Lieke D'hondt

12 oktober 2020

16u50 4 Ronse Er geldt in Ronse wel degelijk nog een mondmaskerplicht in het commercieel centrum van de stad. Dat benadrukt burgemeester Luc Dupont (CD&V). Op de laatste gemeenteraad merkte Jean-Pierre Stockman (sp.a) op dat die verplichting niet altijd wordt nageleefd.

“De politie voert nog steeds controles uit, maar we merken dat er wat verwarring is ontstaan sinds de persconferentie van de Veiligheidsraad. Daar is meegedeeld dat een mondmasker enkel nog verplicht is op drukke plaatsen waar je geen afstand kan houden. Er is ook bij vermeld dat gemeenten dat anders kunnen beslissen en in Ronse is dat nog steeds het geval”, benadrukt burgemeester Dupont.

De mondmaskerplicht in Ronse geldt, naast openbare gebouwen, de wekelijkse markt, het openbaar vervoer, winkels en de horeca, ook voor wie zich in het handelscentrum begeeft. Concreet gaat het dan over de zone van de Stationsstraat tot de Wijnstraat, de Grote Markt, de Peperstraat en de Vrijheid. Kinderen onder de 12 jaar hoeven geen mondmasker te dragen en ook fietsers en lopers zijn vrijgesteld. Wie een medische aandoening en een attest van de dokter heeft, hoeft evenmin een mondmasker te dragen.