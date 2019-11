Mogelijks asbest in door brand getroffen dak aan Wijnstraat in Ronse: brandweer vraagt om ramen en deuren te sluiten Ronny De Coster

07 november 2019

20u12 33

Bij een dakbrand in een pand aan de Wijnstraat in Ronse is vanavond mogelijk asbest vrijgekomen. De brandweer en het stadsbestuur vragen aan bewoners in een straal van 50 meter rond het kruispunt van de Wijnstraat met de Begijnhofstraat om ramen en deuren gesloten te houden.

