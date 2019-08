Mobiliteitsverenigingen pleiten opnieuw voor fiets- en wandelpad op oude spoorlijn 86 Lieke D'hondt

23 augustus 2019

17u07 0 Ronse Mobiliteitsverenigingen uit Ronse en enkele Waalse buurgemeenten organiseren op zondag 8 september opnieuw het evenement Ravel 86. Ze vragen met de feestelijke manifestatie aandacht voor de fietsmobiliteit in Ronse, Frasnes-lez-Anvaing en Leuze.

“Het evenement geldt als een oproep aan het beleid om de oude spoorlijn 86 om te vormen tot een ‘pré-ravel’: een milieu- en natuurvriendelijk fiets- en wandelpad dat de grensgemeenten met elkaar verbindt”, legt Joost Elet van Milieufront Omer Wattez uit. “Natuurpunt Ronse, Fietsersbond Ronse, Trap Ronse en Milieufront Omer Wattez slaan de handen in elkaar om die dag zo veel mogelijk streekgenoten op de fiets te krijgen. Door de fiets op de agenda te plaatsen kan Ronse constructief toewerken naar de klimaatdoelstellingen. Uit de enquête van Rond Ronse blijkt namelijk dat 85% van het gemotoriseerd verkeer in Ronse plaatselijk is. Als we een groter deel van de bewoners kunnen aanzetten om de fiets te nemen voor lokale verplaatsingen, kan de vervuiling dus al flink ingeperkt worden. Dan is een goede fietsinfrastructuur evenwel onontbeerlijk. Uit tellingen is namelijk al meermaals gebleken dat dat leidt tot een verhoogd fietsgebruik.”

De organisatoren verwachten de fietsers vanaf 9.30 uur aan de voorkant van het station in Ronse. Daarna gaat het in groep naar het oude station van Frasnes-lez-Anvaing. Wie wil, kan ook op eigen houtje afzakken naar de festiviteiten. Die starten om 11.30 uur met een aperitief en speeches. Daarna kan er geproefd worden bij verschillende eetstanden en er is ook muziek en randanimatie. Om 14 uur staat er een gegidst bezoek aan het decantatiebekken op het programma.