Miso Sushi deelt maaltijden uit aan zorgverstrekkers AZ Glorieux Lieke D'hondt

22 april 2020

15u03 0 Ronse Het team van Miso Sushi op de Grote Markt in Ronse heeft woensdag honderd maaltijden uitgedeeld aan het personeel van het AZ Glorieux. Het restaurant wil zo haar steun betuigen aan de zorgverstrekkers die zich tijdens deze coronacrisis inzetten.

“We delen de sushi uit aan alle zorgverleners om hen te bedanken voor hun inzet. Ze lopen grote risico’s, maar toch geven ze zich voor de volle honderd procent in hun job. Dat appreciëren we en we willen hen daarvoor bedanken”, klinkt het bij de initiatiefnemers.