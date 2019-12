Minister geeft 690.145 euro voor ondersteuning lokaal woonbeleid in Ronse, Maarkedal en Kluisbergen Ronny De Coster

30 december 2019

10u16 6 Ronse Vlaams minister van Wonen Matthias Diependaele (N-VA) maakt ruim 690.000 euro vrij om het lokaal woonbeleid in Ronse, Maarkedal en Kluisbergen te ondersteunen. Die minister stuur aan op een intergemeentelijke samenwerkng.

“De demografische evolutie met een bevolkingstoename en gezinsverdunning stelt de woningmarkt voor grote uitdagingen. Om die aan te gaan, reken ik op de lokale besturen”, zegt Vlaams minister Matthias Diependaele. “Met deze subsidie ondersteunen we hen daarbij. Ik ben dan ook zeer tevreden dat Ronse, Maarkedal en Kluisbergen de handen in elkaar slaan om deze regierol op te nemen.”

Het is de bedoeling dat de lokale besturen de drie Vlaamse beleidsprioriteiten omzetten in hun lokaal woonbeleid. Matthias Diependaele: “Vlaanderen schuift drie prioriteiten naar voren: ten eerste willen we dat de gemeenten zorgen voor een divers en betaalbaar woonaanbod, verder moet er ook werk gemaakt worden van de kwaliteit van het woningpatrimonium, en ten slotte vragen we de gemeenten om hun inwoners goed te informeren, te adviseren en te begeleiden.”

Huisjesmelkerij

Ronsese schepen van Wonen Wim Vandevelde kondigt aan, dat het stadsbestuur de kwaliteit van de woningen in de stad wil opkrikken. “Wie een huis wil verhuren, zal moeten beschikken over een conformiteitsattest. We gaan dat niet van de ene op de andere dag doen, maar stapsgewijs. De subsidie die we nu krijgen maakt het ook mogelijk om de huisjesmelkerij aan te pakken”, gelooft Vandevelde. De Maarkedalse burgemeester Joris Nachtergaele gelooft dat in zijn gemeente vooral werk kan gemaakt worden van het aanbieden van betaalbare woningen.

In Kluisbergen hoopt de N-VA-oppositie dat het gemeentebestuur de juiste prioriteiten legt. “Door met Ronse de krachten te bundelen, kunnen we performanter werken”, gelooft raadslid Johan Devenyns.