Minibraderie vervangt jaarlijkse braderie in Ronse: korting maar geen rekken en kraampjes buiten

Lieke D'hondt

08 juni 2020

15u31 46 Ronse De jaarlijkse braderie in de winkelstraten van Ronse gaat niet door, maar de Unie der Handelaars komt wel met een alternatief. Op 12, 13 en 14 juni organiseert ze een minibraderie met kortingen voor de klanten. Buiten tussen de winkelrekken snuisteren zal dan weer niet mogelijk zijn: alles blijft binnen.

Inkopen doen bij lokale handelaars is zeker in deze moeilijke tijden een opsteker voor de handelaars. Daarom lanceert de Unie der Handelaars in Ronse een promocampagne met aangepaste affiches voor de handelaars. Tegelijk kondigt ze de minibraderie aan, die eind deze week zal plaatsvinden. De handelaars mogen dan kortingen aanbieden. In tegenstelling tot de jaarlijkse braderie zullen de rekken met kledij of tafels met andere producten niet opgesteld staan in de winkelstraten. Dat is tijdens deze coronacrisis nog steeds verboden.